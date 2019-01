Os intensos efeitos físicos e psicológicos que a lua cheia do eclipse continua gerando em todos os signos do zodíaco

Em 21 de janeiro foi registado o primeiro eclipse lunar do ano. Com isso, uma super lua de sangue gerou muitas mudanças no comportamento e nas sensações percebidas pelos signos do zodíaco.

Embora já se passaram alguns dias desde que este evento ocorreu, ele continua gerando efeitos físicos e psicológicos intensos.

"A Lua ainda está cheia em Leão. Continuamos com a energia do eclipse tão forte que os signos certamente sentem no corpo" revelou nas redes sociais a astróloga Mía Pineda. São alguns dos efeitos:

Insônia

Ansiedade

Expectativa

Excitação

Querer que algo aconteça agora

Sensação de urgência

"Você tem que respirar, se acalmar e confiar". É necessário ter paciência neste momento. Em uma semana a poeira assenta e verá as coisas melhores", disse a astróloga.

