Estas são as fotos da nova Dodge Ram 2019, apresentada no Detroit Auto Show 2019

A Ram Heavy Duty 2019 é uma das picapes mais potentes do mercado, com capacidade de reboque que chega a 15,9 toneladas e capacidade de carga de 3,5 toneladas. A versão gasolina traz Motor HEMI® 6.4 l V8 com desativação de cilindro e Comando de Válvulas Variável (VCT) que oferece 410 cv

Outra novidade que o modelo de 2019 traz é o cancelamento de ruído ativo, dispositivos anti-vibração e vidro acústico contribuem para uma cabine mais silenciosa.

O motor standard na Ram 2500 e 3500 Heavy Duty 2019 foi aprimorado para o potente HEMI V8 de 6.4 litros, oferecendo 410 cv a 5.600 rpm e 59 kgfm de torque a 4.000 rpm para atender os requisitos de carga e reboque de um usuário para trabalho pesado.

Confira as fotos da nova Dodge Ram 2019, apresentada no Detroit Auto Show 2019