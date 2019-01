Epic Games revela torneio 'secreto' do Fortnite; veja detalhes

O “Secret Skirmish” será o primeiro evento de 2019 do Fortnite. O anúncio foi feito pela Epic Games, desenvolvedora do popular jogo.

Será realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro. Segundo a empresa, serão entregues 500 mil dólares em prêmios (quase R$ 2 milhões).

Cada partida será transmitida pelos canais oficiais da Epic. No entanto, o evento ainda não teve muitos detalhes revelados.

O torneio Secret Skirmish será uma preparação das equipes para a Copa do Mundo de Fortnite, que acontece no fim do ano.

