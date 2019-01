WhatsApp apresenta instabilidade e usuários correm para o Twitter; veja memes

Usuários relataram instabilidade no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Internautas compartilharam as queixas no Twitter.

O assunto é um dos mais comentados da rede social nesta terça-feira (22). Como sempre, já rendeu vários memes. Confira alguns:

#WhatsApp caiu e eu bravo com minha internet pensando que era ela: pic.twitter.com/Xu1yFeeDLZ — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) January 22, 2019

#WhatsApp parou // lembrei que não falo com ninguém pic.twitter.com/0KNOpBVV1C — Chris (@patetcboy) January 22, 2019

Aliviado depois de perceber que não era só o meu wpp que tinha parado #WhatsApp pic.twitter.com/SwghquT0lG — Leni (@uaileno) January 22, 2019

eu só queria conversar com meus amiguinhos virtuais poxa #WhatsApp pic.twitter.com/LE2xH6FJwa — erick (@me_lucc) January 22, 2019

#WhatsApp caiu // ninguém fala comigo mesmo pic.twitter.com/PYfv5cJkIK — luiz, câmera e ação (@callmeluizswift) January 22, 2019