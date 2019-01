Suco verde detox de chia é uma bebida cheia de nutrientes e ótima para começar o dia; veja a receita

As sementes de chia são alimentos completíssimos e essenciais para enriquecer qualquer dieta. Neste artigo você confere uma receita detox de Chia que pode muito bem fazer parte do seu plano alimentar diário. Não se esqueça de consultar um nutricionista para realizar uma dieta equilibrada de acordo com as suas necessidades.

Suco verde detox de chia: confira a receita

Ingredientes

Duas xícaras de espinafre

Uma xícara e meia de água

Duas colheres de mesa de chia

Uma laranja descascada

Uma xícara de morango

Uma xícara de mirtilo congelado

Modo de preparação: Bata o espinafre e a chia com água. Depois adicione a laranja, morango e os mirtilos e bata novamente.