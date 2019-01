Site de viagens lista os melhores destinos internacionais para cada época do ano em 2019

Quer aproveitar 2019 viajanado? O site MaxMilhas reuniu as melhores indicações de destinos internacionais para o ano todo. Confira abaixo as melhores épocas para cada cidade:

Santiago

A capital chilena é um dos destinos mais desenvolvidos da América do Sul. Durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril faz calor na região e a dica é aproveitar para fazer passeios ao ar livre e conhecer os diversos pontos turísticos da cidade.

Vale conhecer o Palácio de La Moneda, visitar a Catedral Metropolitana e aproveitar a Vista do Cerro San Cristobal. Em abril, há passagens no site a partir de R$ 804,38*. Se você tem vontade de ver neve, os melhores meses para viajar para Santiago são do final de junho ao início de outubro.

Wellington Botelho

Miami

Além de ser um bom lugar para fazer compras, entre os meses de novembro e abril, Miami vive seu auge e tem um clima ótimo, com pouca chuva. Há passagens no site para março a partir de R$ 1.701,94*. A dica é aproveitar para dar um mergulho no mar ou passear pelo calçadão ao longo das praias.

Se está planejando aproveitar festas e altas temperaturas, aprovei te os meses de março e abril, quando é possível curtir o Spring Break na Flórida.

Nova Iorque

A cidade tem opções para todos os gostos durante o ano todo. Entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro as temperaturas baixas podem garantir um lindo visual de neve para as fotos da metrópole.

Mas se a intenção é aproveitar passeios ao ar livre como o Central Park, por exemplo, vá entre os meses de julho e agosto, quando há passagens na MaxMilhas por R$ 2.230,00*.

Pixabay

Lima

Lima é um conglomerado de cidades com prefeituras autônomas. As mais famosas cidades são Miraflores e San Isidro. Se a ideia é curtir a noite, Barranco, outra cidade famosa, tem bares e restaurantes com atrações muito animadas.

A melhor época para viajar a Lima é de junho a agosto.Para viajar em junho há promoções no site da MaxMilhas a partir de R$ 1.520,86*. Aproveite também para visitar o Museu Larco, o Convento San Francisco e a Plaza de Armas.

Orlando

Se quiser aproveitar os parques com um clima ameno, vá em maio ou setembro, pois nesse período os parques também estão menos cheios. Para viajar em setembro a MaxMilhas oferece passagens a partir de R$ 2.415, 56*.

Pixabay

Os meses de julho, agosto, outubro e novembro têm temperaturas mais altas na região e são considerados de alta temporada. Vale visitar o Magic Kingdom, o Hollywood Studios Orlando e reservar um dia da viagem para ir à Tampa para conhecer o Busch Gardens.

Buenos Aires

A capital argentina tem diversos pontos turísticos para conhecer. Além do Caminito, uma rua-museu a céu aberto bastante colorida, da Casa Rosada e da Plaza de Mayo, vale conhecer a cidade de Mendoza, que tem nada menos do que 1.200 vinícolas, responsáveis por 70% da produção do país.

As melhores épocas para viajar para Buenos Aires são durante o outono, de março a junh o. Para viajar nessa época é possível encontrar passagens na MaxMilhas a partir de R$640,50*. Um bom momento para conhecer a cidade também é na primavera, de setembro a dezembro.

Pixabay

Assunção

O período entre maio e setembro é o mais indicado para conhecer a capital paraguaia. Para viajar em maio há passagens no site a partir de R$ 531,73*.

Visite o Panteón de Los Heroes, que fica localizado na Plaza de los Héroes, uma das 4 praças que formam uma grande área verde em pleno coração de Assunção. Outra dica é a Casa de la Independencia, que atualmente funciona como um museu.

Bogotá

De dezembro a março ou de junho a agosto são os meses perfeitos para viajar para Bogotá. Para o mês de agosto há passagens no site a partir de R$ 1.764,26*.

Em poucos dias na cidade é possível conhecer muitas atrações, como subir o Cerro Monserrate e ver a cidade lá de cima, passear pelas ruas do bairro histórico da Candelária e visitar o Museu do Ouro de Bogotá.

Montevidéu

Muitos turistas se apaixonam pelo charme antigo e vida mansa à beira do Rio da Prata. Durante os meses de setembro a dezembro vá ao Farol de Punta Carretas, ao Mercado del Puerto e à Praia de Pocitos.Em outubro há promoções para comprar no site a partir de R$ 1013,86*.

Pixabay

Lisboa

A dica é viajar para Lisboa entre os meses de abril a setembro, quando há passagens no site por R$ 2.670,94*.

Os melhores lugares para curtir a cidade são o Castelo de São Jorge, a Torre de Belém, o Bairro Alto e o Museu do Fado, além dos diversos restaurantes de comidas e doces portugueses para se deliciar.

Paris

Os pontos turísticos de Paris são famosos por si só: Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Museu do Louvre e Catedral de Notre Dame são incríveis, mas a melhor época para conhecer a capital francesa é entre março e julho. Em maio há passagens no site da MaxMilhas para R$2.521,48*.

Pixabay

Com informações do site MaxMilhas

* Os valores das passagens correspondem aos bilhetes de ida e volta. Os valores podem sofrer alteração de acordo com a disponibilidade de ocupação nos voos. Cotação feita a partir de São Paulo.