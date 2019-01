Com quatro câmeras traseiras, novo Samsung Galaxy A9 chega ao Brasil

A Samsung anunciou para o mercado brasileiro o novo Galaxy A9. Com preço sugerido de R$ 3,199, o celular estará disponível a partir desta semana para os consumidores. Como destaque, o aparelho é o primeiro smartphone do mundo com quatro câmeras traseiras. Confira as especificações técnicas do novo intermediário:

Display 6.3″ 2220 x 1080 (FHD+)

Câmera Traseira Câmera Quádrupla Traseira de 24MP (f1.7) + 5MP + 10MP + 8MP

Câmera Frontal de 24MP (f2.0)

Reconhecimento facial, leitor de impressão digital

Processador: Octa Core 2.2 GHz

Memória 6 GB + 128 GB

microSD até 512 GB

Bateria: 3,800 mAh

Dimensões: 162.5 x 77 x 7.8 mm

Câmera

A câmera do novo Galaxy A9 é o grande diferencial. O conjunto quadruplo oferece mais opções para os usuários. Confira:

Lente principal: O aparelho possui uma câmera de 24MP com abertura F1.7, que possibilita capturar imagens mais nítidas, em altíssima resolução, seja em ambientes com muita ou pouca luminosidade, como um parque ou balada, pois permite a entrada de mais luz automaticamente.

Lente de profundidade: A lente de profundidade possui 5MP (F2.2) que, no modo Foco Dinâmico, cria o chamado efeito bokeh, que ajusta a profundidade de campo da imagem e permite desfocar o fundo das fotos, em diferentes níveis de intensidade, antes ou após o clique, deixando em destaque na imagem apenas o tema em que o fotógrafo deseja ressaltar.

Lente ultra wide (grande angular): A lente ultra wide possui 8MP e 120º, que permite que o usuário capture o mundo em sua plenitude e sem limites. Essa lente possibilita um campo de visão mais amplo, com fotos mais expansivas, já que sua abertura se parece com o que o usuário vê com seus próprios olhos.

Lente de zoom óptico: O Galaxy A9 possui câmera com zoom óptico de 2x para tirar fotos nítidas mesmo que à distância. Com 10 MP, as fotos tiradas com a lente zoom possuem um nível extremo de detalhes.

Selfies perfeitas

Para os fãs de selfies, o Galaxy A9 possui uma câmera frontal de 24 MP. Também conta com o recurso Pro Lighting, que coloca efeitos de iluminação de estúdio nas fotos.

O usuário também consegue personalizar as imagens com auxílio dos filtros de realidade aumentada. Também é possível criar emojis AR, avatares 2D exclusivos, com suas características reais.



Design & Display

Com design em metal e vidro, o Galaxy A9 é elegante, com curvas ergonômicas que garantem uma pegada confortável nas mãos.

O smartphone possui Display Infinito Super AMOLED de 6,3 polegadas. Ele ocupa quase toda a frente do smartphone, eliminando as bordas e permitindo imersão total.

O consumidor também poderá desfrutar da tecnologia de áudio Dolby Atmos, que fornece um som que se move ao redor do usuário, para que ele se sinta realmente dentro da cena. Há recursos de segurança como reconhecimento facial e o sensor de impressões digitais.

O Galaxy A9 possui 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de RAM, podendo ser expansíveis até 512 GB com cartão microSD4.

Apresenta bateria de 3.800 mAh, para uso prolongado do smartphone e o modo de economia de energia, que simplifica a interface e limita o uso de aplicativos, estendendo o tempo de uso.

