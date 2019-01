Os signos do zodíaco que podem ter um rompimento amoroso nos próximos dias

O eclipse de lua cheia em Leão iniciou nesta segunda-feira (21) é afetará com energia todos os signos do zodíaco. Alguns passarão por mudanças no local de trabalho, tomando decisões que não ousaram por muito tempo e em outros causarão mudanças no espaço pessoal.

Também já estamos no período de Aquarius: e este período nos convida a romper situações que não trazem nenhum benefício pessoal.

Isso envolve o plano do amor, no qual certos signos estarão dispostos a deixarem seus parceiros ou cortarem relações no trabalho que não lhes permitam evoluir. Confira:

Metro Jornal Estes 3 signos do zodíaco receberão boas notícias no restante do mês

Gêmeos

A pergunta que você fará a si mesmo durante esse período será: "posso crescer com essa pessoa?", Seja no amor ou no trabalho.

Sagitário

A energia da liberdade inundará este signo durante o mês de Aquário, o que lhe permitirá abrir os olhos e perceber que a solução para o seu trabalho ou problemas sentimentais está ao seu lado, mais fácil do que você imaginava.

Metro Jornal Os signos do zodíaco que viverão um ciclo de intensidade sentimental por conta do eclipse e super lua

Aquário

O objetivo de todas essas mudanças é encontrar uma evolução pessoal que lhe permita ser uma pessoa melhor, atingindo seus próprios objetivos individuais.

LEIA TAMBÉM: