Epic Games reembolsou família de criança que gastou 1,2 mil dólares com Fortnite

A gigante Epic Games reembolsou a família de uma criança que gastou 1,2 mil dólares (quase R$ 5 mil) com o jogo Fortnite.

O caso ocorreu na Carolina do Norte (Estados Unidos). Inicialmente as compras foram consideradas como uma fraude.

Metro Jornal Falha de segurança do Fortnite permitiu que hackers acessassem dados pessoais de usuários

No entanto, perceberam depois que os pagamentos no cartão de crédito eram de transações feitas pelo filho de 11 anos no popular videogame.

A família entrou em contato com a Epic Games e a empresa concordou em devolver o dinheiro, de acordo com informações do site GameRant.

LEIA TAMBÉM: