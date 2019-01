ChapolinChallenge: meme se transforma em ação para moradores de rua

Um meme despretensioso se tornou em uma ação emocionante – daquelas que esquentam o coração.

Tudo começou com um post da conta Chapolin Sincero, conhecida por seus memes de humor e ironia, questionando por que pizzarias só abrem à noite, já que "toda hora é hora de comer pizza".

A rede de pizza fast-food Domino's viu a publicação no Instagram e logo lembrou que oferece pizza em todos os horários do dia. Para provar que "realmente não tem hora para comer o que há de melhor nesse mundo", a marca quis bancar o almoço do Chapolin e sua turma no dia seguinte ao post.

O Chapolin Sincero adorou a ideia, mas preferiu transformar o momento em algo maior. Desafiou a Domino's, então, a doar aquelas pizzas a pessoas em situação de rua.

Reprodução/Instagram/Domino"s

A rede topou o desafio. Preparou as pizzas e ainda vestiu um dos funcionários de Chapolin para fazer a entrega, que foram realizadas nas ruas do Rio de Janeiro.

Veja o momento da entrega:











Publicidad











Mas a ação não parou por aí. A Domino's desafiou outras redes de fast-food a participarem também. Eles marcaram o McDonald's, o Burger King, a Pizza Hut, o Subway, o Bob's e o KFC no #ChapolinChallenge.

O primeiro a aceitar foi a Pizza Hut, que reuniu toda a turma do Chaves para distribuir as redondas com direito a refrigerante pelo centro de São Paulo.





Publicidad





O McDonald's também topou entrar na brincadeira do bem e enviou dezenas de Big Mac, batatas e refrigerantes para serem entregues pessoalmente por um funcionário que já esteve em situação de rua. Emocionante, né?!





Publicidad





O Burger King aderiu ao desafio e entregou vários lanches e sucos na região da Paulista. A rede prometeu ainda que, a partir do mês que vem, vai apoiar ONGs para que mais ações desse tipo ocorram.