Mudança radical: Veja como deve ficar o WhatsApp com o recurso 'modo escuro'

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp deve apresentar um novo recurso muito em breve, como já divulgamos em outras situações.

O app ganhará a função dark mode (modo escuro), de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

E seria uma mudança bem radical. A novidade permite alterar as cores do aplicativo de mensagens e reduzir a forte luminosidade.

Uma ajuda para quem gosta de ficar no WhatsApp a noite. O dark mode também tem um grande benefício: Ajudar a reduzir o consumo de bateria do aparelho celular (o aparelho vai durar mais tempo carregado).

A novidade deve ganhar vida muito em breve (para a alegria dos usuários). O portal divulgou um modo conceito da novidade. Confira:

A follower sent me this **concept** of WhatsApp for Android with a Dark Mode (OLED compatible).

