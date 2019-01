Horóscopo: previsão para a semana de cada signo do zodíaco

ÁRIES

Com a influência do eclipse lunar, esta semana será de energias positivas. Terá uma alta carga de trabalho.

Tente usar roupas de cores fortes e muito perfume para que suas energias sejam renovadas. Cuidado com fraudes e leia qualquer contrato antes de assiná-lo.

TOURO

As energias se cruzarão porque o eclipse tem um efeito negativo em sua vida. Cuide de problemas de estresse, tente continuar exercitando ao ar livre, que irá ajudá-lo a ser mais calmo.

Aqueles que estão em um relacionamento passarão por uma pequena crise. Seu signo é muito focado e não se deixe levar por fantasias.

GÊMEOS

O eclipse influencia a sua saúde, por isso tenha cuidado com as mudanças de temperatura. O fenômeno traz também à sua vida um novo amor do signo de Escorpião ou Peixes, não perca a oportunidade de se apaixonar.

Você terá um golpe de sorte com os números 14, 32 e 50. O seu signo é o mais persistente, então esta semana é o ideal para começar os projetos de negócios que você tem em mente.

CÂNCER

Um novo estágio de grande prosperidade e abundância marca o eclipse. Pare de procurar amor, muito em breve alguém que será muito compatível baterá na sua porta.

Você terá um golpe de sorte com os números 03, 22 e 71. Fique atento: É hora de você começar a economizar.

LEÃO

Evite cair em provocações e controle sua natureza impulsiva, lembre-se de que as consequências virão mais tarde. Não compre itens desnecessários e aprenda a administrar melhor seu dinheiro.

Aqueles que têm um parceiro desfrutarão de alguns dias de grande paixão. Você terá um golpe de sorte com os números 08, 21 e 33.

VIRGEM

É hora de começar seu próprio negócio para ter a estabilidade econômica que você precisa. Terá um golpe de sorte com os números 03, 27 e 81.

Lembre-se: O signo de virgem é um dos mais compassivos do Zodíaco. O amor pela vida faz do virginiano um grande líder criativo.

LIBRA

Tenha em mente que seu signo é ar, então deve permanecer calmo. Serão dias de círculos de encerramento com amores do passado que não lhe permitiram avançar.

Continue com os projetos relacionados à saúde (dieta ou atividades físicas). Você terá um golpe de sorte com os números 03, 16 e 22.

ESCORPIÃO

Os solteiros seguirão sozinhos. Já os casados ​​terão muita estabilidade com o parceiro. Você é uma pessoa cheia de vitalidade e sempre ativa.

SAGITÁRIO

Tenha cuidado com despesas imprevistas ou perda de dinheiro. No amor você continuará em busca da pessoa ideal.

Seus números da sorte são 11, 19 e 42. Seu lema em 2019 é viajar, crescer e viver plenamente. Sua personalidade é simples, sensível, emocional, natural e artística.

CAPRICÓRNIO

Mantenha a calma e a paciência em coisas relacionadas ao amor. Aproveite todas as oportunidades de trabalho.

Seu lema para este ano será o brilho social e reconhecimento de trabalho. Você tem uma mentalidade aberta e vanguardista.

AQUÁRIO

Haverá muitas mudanças no trabalho. Se você tem um parceiro, deve enfrentar problemas devido à inveja ou infidelidade. Seus números da sorte são 15, 23 e 40.

PEIXES

Se você tem um parceiro, haverá compreensão e estabilidade emocional. Caso esteja solteiro, encontrará pessoas compatíveis. Seu objetivo este ano será descobrir o mundo.

