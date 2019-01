Carro futurista da Nissan é uma mistura de SUV e Sedan; veja as fotos do novo IMS

Há pouco mais de 15 anos se alguém dissesse que, em breve, seríamos capazes de entrar em um carro esporte 100% elétrico e viajar 610 quilômetros – cerca de 50km a mais entre São Paulo e Presidente Prudente -, sem encostar no volante, provavelmente todo mundo daria risada.

No entanto, em 2019, essa hipótese parecer ser cada vez mais possível. E um dos modelos que promete tornar isso tudo possível é o IMs da Nissan. Um carro equipado com uma bateria 115kwh com 483 cavalos de força que promete desempenho de 612km por carga.

O novo carro-conceito foi apresentado no Salão de Detroit 2019 e ainda não é certo se ele será produzido em larga escala, como todo carro deste tipo. As inovações que ele apresenta, entretanto, devem chegar ao mercado até 2022.

Confira as fotos do novo IMS, carro –conceito 100% elétrico.













Publicidad













Este é o vídeo de divulgação do carro futurista da Nissan, apresentado no Salão de Detroit 2019