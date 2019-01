Blue Monday: Hoje é o dia mais triste do ano, segundo pesquisas

Se você está desanimado ou triste nesta segunda-feira (21), a ciência tem uma explicação: trata-se do "Blue Monday", o dia mais triste do ano. A data foi estabelecida baseada no estudo do psicólogo Cliff Arnall, do País de Gales.

Em 2005, ele criou uma equação que aponta que a terceira segunda-feira do ano é a mais triste. Isso porque as pessoas costumam sentir culpa pelos gasto excessivos nas festas de Natal, assim como melancolia pelo fim das férias, falta de motivação e irritação com a meteorologia.

No Reino Unido, a data já é levada a sério e tem se espalhado pela Europa e outros continentes.