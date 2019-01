Cinco truques curiosos do WhatsApp Web que talvez você não conhecia

O WhatsApp Web é uma maneira útil de mantê-lo comunicado a partir do seu computador. No entanto, você costuma tirar o máximo de proveito?

A versão desktop do aplicativo de mensagens pode ter mais recursos do que apenas enviar mensagens escritas. Sendo esse o caso, nós preparamos cinco truques úteis que você pode realizar com o WhatsApp Web:

Ter duas contas ativas no mesmo PC

Se você é uma das pessoas que tem dois números de telefone celular (um pessoal e um do trabalho), você pode estar interessado em saber como usar dois Whatsapp Web no mesmo computador.

A primeira solução é tentar em dois navegadores diferentes. Por exemplo, abra uma conta no Chrome e outro no Firefox. A outra opção é que você ative o modo anônimo do Chrome (Ctrl + Shift + N) e abra o Whatsapp Web.

Não deixe ninguém ver

O WhatsApp Web também permite que você leia as mensagens sem a "verificação dupla". Além disso, sem a necessidade de desativá-lo completamente.

"Fale rápido!"

Imagine que você receba uma nota de voz de cinco minutos que é teoricamente importante. Ver a duração lhe dá preguiça. No entanto, é inevitável ouvi-la.

Evite ficar desesperado aplicando a seguinte solução: baixe a extensão do Chrome chamada Zapp. Isso permite que você modifique a velocidade das notas de voz ao seu gosto.

Atalhos de teclado

Sempre que você quiser controlar suas atividades e executá-las mais rapidamente ao usar um computador, o ideal é usar atalhos de teclado.

Próximo chat: Ctrl + Shift +]

Bate-papo anterior: Ctrl + Shift + [

Feche a janela de bate-papo: Alt + F4

Enviar arquivos

Normalmente, se você tiver arquivos que deseja enviar do seu PC para o celular ou vice-versa, será forçado a usar um cabo de dados. Você também pode enviá-los pelo e-mail ou pelo Google Drive, mas o processo não é tão rápido.

Se você está procurando uma maneira imediata e simples de enviar dados entre dispositivos, você pode fazê-lo através do WhatsApp. Basta arrastar o aquivo para o chat e pronto: ele será enviado.

