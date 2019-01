Vazamentos mostram como será o novo Moto G7; aparelho deve ser lançado em breve

O Moto G7, aparelho da empresa americana Motorola, deve ser lançado muito em breve. E novos vazamentos mostram como será o novo modelo. Serão quatro versões do aparelho celular, de acordo com informações do site Slashleak.

O G7 Play terá o processador Qualcomm Snapdragon 632. Já o G7 Power terá o Snapdragon 625 e uma potente bateria de 5000 mAh.

Slashleak

Também teremos o Moto G7, sem sobrenomes, com um processador Snapdragon 660. Por último, o Moto G7 Plus, também com o S 660.

Os rumores sugerem que, assim como nos anos anteriores, a estreia será primeiro no Brasil, país em que mantêm uma enorme fatia de mercado.

