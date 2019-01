'Mindful Eating': Descubra como comer com prazer sem exagerar na quantidade

Você sabia que temos vários tipos de fome? De acordo com o Mindful Eating – em livre tradução “comer conscientemente”, prática que prega maior atenção na hora das refeições -, o ambiente e a situação em que estamos também influenciam nossa forma de comer.

Existem pessoas, por exemplo, que apreciam degustar a comida bem devagarinho, têm prazer em comer, em curtir cada pedaço e cada sabor. Essa é a chamada “fome da boca”, que busca sabores prazerosos para “matar” seu desejo.

O paladar pode variar muito para cada pessoa e é agradável, neutro ou desagradável, dependendo das tradições culturais, familiares, genéticas, hábitos que se formam, momentos que experimentou determinada comida e como estava se sentindo, ou se estava doente, por exemplo. Temos muitas influências para determinar nosso paladar e prazer em comer.

Paladar que muda

Quando viajamos para outras regiões do Brasil podemos perceber como as influências são fortes no preparo dos pratos e nos hábitos da população. Tem locais que as comidas são mais apimentadas, tem uma variedade de frutos do mar, frutas que são mais comuns em algumas regiões, costumes com tipos e cortes de carne, doces típicos etc.

Um exemplo de um fator genético é a aceitação do coentro. Na grande maioria existe a aceitação dessa erva, mas 10% da população detesta, e isso pode ser por um traço hereditário. É interessante pensar que tantas coisas podem influenciar o que gostamos ou não de comer e como vamos criando nossos hábitos pessoais.

O paladar pode variar ao longo de nossa vida e também podemos alterar padrões, incluindo novos sabores, tipos de comidas, nos permitindo experimentar coisas novas. Quando crescemos, podemos recordar hábitos que tínhamos na infância e foram alterados.

De alguma forma existia uma memória sobre um alimento e, provando de uma nova forma, pode-se descobrir que gosta daquela comida. Pare um momento e relembre se tem alguma comida que não gostava e mudou. O que lhe fez mudar?

Como praticar o Mindful Eating?