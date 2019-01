Conheça o Ford Mustang Shelby 1967 Super Snake: O Mustang mais caro da história

Vendido em um leilão neste início de ano, o Shelby Super Snake foi arrebatado por 2,2 milhões de dólares (8,24 milhões de reais) para um comprador mexicano e se tornou o Mustang Shelby GT500 mais caro da história.

O veículo foi responsável por destronar a Ferrari na lendária 24 horas de Le Mans. Goodyear e Ford se juntaram para desenvolver o carro e pneus mais rápidos e resilientes.

Confira o vídeo promocial dos testes feitos em 1967

O que torna este modelo tão especial?

O Mustang arrebatado no leilão possui um motor V8 427, muito similar ao usado no Ford GT40, em vez do V8 428 de fábrica, e um jogo de pneus originais da época.

Estas especificidades fez o protótipo superar a estimativa da casa responsável pelo leilão, Mecum’s Kissimmee, de ser vendido por um milhão de dólares.

Fotos do Mustang Shleby Super Snake 1967; O Mustang mais caro da história