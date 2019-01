Tecnologia: Stickers para WhatsApp deve ganhar melhoria em breve

O WhatsApp vai liberar em breve a integração de Stickers com teclados de terceiros, de acordo com informações do site Wabetainfo.

WhatsApp will allow Stickers integration for third-party keyboards!

GBoard is the first keyboard app that will support this service, in future!https://t.co/LoRjDh23vT

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 17, 2019