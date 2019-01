Os signos que mais dão importância para o sexo

De acordo com o mês e o dia em que nascemos, temos um signo do zodíaco que governa nossa personalidade e que pode influenciar em diversas áreas da nossa vida, inclusive no nosso desejo sexual.

Existem três signos que se destacam por dar bastante importância ao sexo, tanto em quantidade, como também em qualidade.

Confira se você está na lista:

Escorpião

É o signo mais quente do zodíaco. São pessoas apaixonadas e muito sexuais, o prazer é tudo para eles. Eles odeiam monotonia e adoram inovar na hora “h”. São experientes e gostam de pessoas sedutoras.

Áries

Um signo de fogo, que irradia energia e adrenalina. Para eles não importa a hora ou lugar, inclusive, se sentem mais entusiasmados quando as coisas acontecem de forma espontânea. Tendem a improvisar e adoram dominar.

Sagitário

Pessoas curiosas, inquietas e que, por essas características, adoram experimentar novas sensações. Sua mente é aberta e eles consideram o sexo uma aventura que deve sempre tomar novos rumos.