Horóscopo: Previsão de cada signo do zodíaco para este fim de semana

Áries

Aqueles que têm um parceiro serão muito felizes e estáveis. Use roupas coloridas fortes e muito perfume para que sua energia positiva seja renovada.

Tente não se orgulhar muito de suas realizações para não provocar inveja. O ariano é muito rápido e isso pode trazer problemas, então tome decisões com cuidado.

Touro

Fim de semana com alguns problemas familiares, mas lembre-se que você é um dos pilares mais fortes em casa.

Você vai ter um golpe de sorte com os números 03, 22 e 87. Lembre-se de que seu signo sempre precisa estar ativo para se sentir bem.

Gêmeos

Você terá alguns problemas, no entanto, tente não dizer nada ou tomar decisões quando estiver chateado, pode se arrepender depois.

Você vai procurar por um amor do passado. Terá um golpe de sorte com os números 03, 22 e 71. Os signos mais compatíveis são Áries e Leão.

Câncer

Lembre-se que 2019 será um dos seus melhores anos, então comece a aproveitar os bons momentos para realizar todos os seus propósitos.

Não busque amor naquela pessoa que já te rejeitou, continua conhecendo mais pessoas. Seu ponto fraco é o vício.

Leão

Nem tudo na vida é trabalho, então saia e festeje com seus amigos no fim de semana. Você conhecerá pessoas compatíveis.

Seu signo é muito fácil para os negócios e dinheiro, você só precisa ter mais confiança em si mesmo. Invista todo o esforço esse projetos pessoais.

Virgem

Será um ano muito bom em questões de relacionamentos pessoais. Não se preocupe com o dizem, você é sempre alvo de muitas invejas.

Tente tomar mais cuidado com seu dinheiro e não gastar em impulso. Você está em um estágio de crescimento econômico.

Libra

Serão dias de boa sorte no amor. Peixes, Gêmeos e Aquário são compatíveis com você. Seja discreto com seus problemas.

Aprenda a estar mais consciente do que você está dizendo. Saia no domingo para obter um pouco de ar fresco para multiplicar sua energia positiva. Cuidado com traições no trabalho.

Escorpião

Você é muito positivo e com toda a energia para progredir, seu signo sempre se esforça para ser o melhor em tudo. Faça um curso nos finais de semana ou se especialize ainda mais em sua carreira.

Não empreste dinheiro, aprenda a dizer não. E não minta, porque mais cedo ou mais tarde a verdade será revelada.

Sagitário

Fim de semana com muitas tarefas pendentes, cocê precisa gerenciar melhor seu tempo. Use roupa laranja para multiplicar a sua sorte.

Serão bons dias em assuntos familiares. Não leve em conta a fofoca, porque o seu signo é mágico e tem a capacidade de derrubar as energias ruins. Domingo para sair na companhia de seus entes queridos.

Capricórnio

Mantenha-se atualizado com seus pagamentos e aprenda a economizar. Não confie em todas as pessoas, pois a traição envolve você.

Um novo amor lhe dará um presente especial. Domingo é para fazer alterações em sua casa. Se vista com cores fortes para atrair o amor.

Aquário

Este fim de semana você será muito nostálgico. Tente controlar seus impulsos e manter um relacionamento estável.

Domingo é um dia para estar com a família e sentir-se muito amado. Não se esqueça: Seu signo é o psicólogo do zodíaco.

Peixes

Dias de sorte: é hora de crescer economicamente e pessoalmente. Aqueles que têm um parceiro permanecerão muito estáveis.

No domingo você terá um golpe de sorte com os números 14, 32 e 67. Não confie em pessoas que acabou de conhecer.

