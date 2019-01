Confira as fotos do novo Ford Mustang Shelby GT500 apresentado no Salão de Detroit

A Ford lançou esta semana no salão de Detroit a nova versão do lendário Shelby Cobra GT500. O Novo Mustang promete ser o mais rápido já produzido pela montadora com motor V8 e um pouco mais de 700 cavalos.

Segundo informações da CNN em Espanhol, o novo modelo deve atingir 100 km/h em apenas 3 segundos e será mais potente que o último, lançado em 2015 e custava 450 mil dólares (1,690 milhão reais).

O primeiro Mustang Shelby GT500 apareceu em 1967 e tinha metade da potência do modelo 2020. Recentemente um Shelby Cobra 1967 foi arrematado em um leilão por 2,2 (8,26 milhões) milhões de dólares.

Confira as fotos do Mustang Shelby Cobra 2020; sem data para lançamento