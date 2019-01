12 hábitos masculinos que são nojentos para as mulheres - e alguns homens aparentemente não sabem

Guerra dos sexos à parte, o fato é que homens e mulheres são bem diferentes um do outro.

Seja no físico, no emocional ou no comportamento, não dá para negar: cada um tem um jeito único e hábitos capazes de deixar o sexo oposto de cabelo em pé. Ou melhor, com muito, mas muito nojo!

E esse texto é prova disso.

via GIPHY

Com base nos relatos de mulheres que já passaram por experiências pra lá de traumáticas (leia nojentas) na companhia de seus amigos, irmãos, namorados e parentes do sexo masculino, listamos 12 hábitos pouco higiênicos que elas odeiam em um homem. E vamos combinar rapazes, não por menos, né?

Para quem ficou curioso, a lista segue abaixo, mas é bom ter cuidado: as imagens são fortes!

1. Cuspir na rua

Veja bem, não se trata de uma cusparada qualquer, mas de um arremesso de ranho à distância. O cara vai lá, puxa o catarro, enche a boca, vira o rosto em plena via pública e PLOFT! Lança aquela coisa nojenta sem se importar com quem está à sua frente. E não, isso não é coisa de homem. Pelo menos não de homens educados.



2. Assoar o nariz em público e sem lenço

É sério produção? Estamos em choque por saber que existem homens que fazem isso enquanto andam na rua.

3. Palitar os dentes após uma refeição.

E não adianta tentar esconder o feito colocando a mão sobre a boca, hein? Fio dental galera!!! Conhecem? Pois então, ele salva relacionamentos!



4. Emitir sons grotescos.

Já viu alguém chupar os próprios dentes para tentar tirar aquele restinho de carne que o palito não consegue alcançar? Pois bem, tá aí a coisa mais nojenta que um homem pode fazer após uma refeição.

5. Não limpar a bunda.

E não importa se você limpa, mas não muito bem: o cheiro de merda será o mesmo. Fora que se você não se limpa, sua cueca tem mais chances de ficar com aquela freada horrorosa. Azar para a sua namorada, e claro, para quem cruzar com a cueca virada pela casa.

6. Coçar a bunda e depois cheirar o dedo para ver se está fedendo.

Simplesmente PA-REM!

7. Errar o vaso sanitário na hora de urinar.

E não adianta falar que isso acontece porque você tem um membro diferenciado igual ao do Paulo Zulu. Se errar o alvo, vai lá, pega o papel e limpa a latrina. Não cai a mão, poxa! Pensa na amiguinha que vai usar o vaso depois de você.

8. Deixar pelos no sabonete após o banho.

Quer algo mais nojento que encontrar um pentelho – ou vários – no sabonete? Rapazes, não façam isso. Mesmo! Demora DUAS horas para uma mulher conseguir tirar todos os pentelhos de um sabonete antes de usar. Por isso, façam um favor para a humanidade: limpem seus próprios pentelhos! A mulherada agradece.

9. Fazer a barba e deixar os pelos na pia.

Mesma regra do item anterior. E olha que limpar os pelos da pia costuma ser mais fácil que limpar o sabonete, viu?

10. Deixar a pia com restos de comida após "escovar" os dentes.

Ninguém merece usar a pia e encontrar aquele pedacinho de carne do almoço lá dando sopa, né?

11. Não cortar a unha do dedo mindinho para tirar a cera do ouvido sem gastar cotonete.

Essa é clássica e muito, mas muito nojenta!!! Então, se você não é o Zé do Caixão, não tem permissão para ter as unhas assim. Especialmente se sua intenção for limpar o ouvido. Já inventaram o cotonete para isso, sabia?

12. Disputar com os amigos quem arrota o alfabeto.

Falar o alfabeto arrotando é nojento. Tão nojento quanto falar palavras inteiras em um arroto. Também é infantil. Então, ao menos que você não queira uma namorada, é bom começar a rever suas atitudes. A não ser, claro, que ela também curta fazer uma competição de arrotos com você. Aí tá tudo certo.