Estas 10 frutas têm a quantidade de açúcar próxima de zero; ótimas para quem faz dieta

De acordo com o portal My Food Data estas são as frutas com menor conteúdo de açúcar em 100 gramas que podemos achar. Todos que estão fazendo dieta para emagrecer devem ter em conta as melhores frutas para inserir na dieta.

Os frutos silvestres, como morangos, amoras e mirtilos são fundamentais assim como a carambola, um pouco mais exótica e com baixa quantidade de açúcar. As frutas cítricas também aportam grande quantidade de vitamina C e são baixíssimas em carboidratos simples.

Mas os campeões são o abacate e a azeitona. Já falamos dos benefícios do abacate e como ele é importante em dietas que visam baixar o colesterol, peso, ou até o índice glicêmico. No caso da azeitona, esta fruta é responsável pela produção do azeite de oliva e por enormes benefícios que ele traz.

Lembre-se de consultar um médico e um nutricionista para desenvolver um plano de dieta e atividade física de acordo com o seu objetivo.

Conheça a lista das frutas que contêm quase zero açúcar

azeitona: varia entre 0g e 0,5g abacate: varia entre 0,3g e 2,4g ruibarbo: 1,1g Lima: 1,7g limão: 2,5g Carambola: 4g Cranberries (oxicoco): 4,3g Amora: 4,4g Blackberry (Mirtilo): 4,6g Morango: 4,9g

