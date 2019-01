Tecnologia: LG deve apresentar um smartphone com tela acoplável

A sul-coreana LG deve apresentar novidades em breve. A marca lançará um smartphone com tela acoplável, de acordo com informações do portal CNET.

O formato não deve ser confundido com o design dobrável, mas sim um anexo estilo caixa para uma segunda tela.

Como vai funcionar a tecnologia: Os rumores sugerem que aparentemente esse anexo poderia dobrar o tamanho total do aparelho.

O LG G8 é o mais cotado para receber a tecnologia. A novidade deve ser liberada no Mobile World Congress (MWC) no próximo mês.

