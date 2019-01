'Superlua de sangue' iluminará céu no próximo domingo

Um eclipse lunar total ocorrerá entre a noite do próximo domingo (20) e a madrugada de segunda-feira (21), e coincidirá com uma fase de aproximação da Lua com a Terra, popularmente chamada de Superlua – quando o satélite, além de se encontrar em sua fase cheia, encontra-se no ponto mais próximo do planeta.

O fenômeno, que será melhor apreciado de áreas altas e afastadas de grandes cidades, por causa da interferência de luzes, também é conhecido como "lua de sangue". Durante o processo, o satélite adquire uma tonalidade vermelha causada pela atmosfera, que filtra os componentes da luz branca solar e a luz vermelha se torna a única a chegar à Lua.

O eclipse lunar acontece quando a Terra fica localizada entre o Sol e a Lua, bloqueando os raios solares que chegam ao satélite.

Ele poderá ser visto em todo o Brasil, mas a visibilidade do fenômeno pode ser afetada pelas condições meteorológicas de cada região. De acordo com dados da Agência Espacial Americana (NASA), o próximo eclipse, com as mesmas características deste, está previsto para acontecer somente em 2021.