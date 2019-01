Onde você reclama na internet? Veja por que o Twitter é o lugar preferido dos resmungões

Quem já estava por aqui na época do meme do Restart, que rendeu, no mesmo vídeo, as pérolas 'p… falta de sacanagem' e 'vou xingar no Twitter, muito', já sabe: quando bate aquela bad, aquele ranço, aquela irritação, é lá mesmo, em 280 caracteres, o melhor lugar para dar vazão a tudo isso. Mesmo que a ladainha sirva como ponto de partida para um novo meme…

Na manhã desta sexta-feira (18), o povo resolveu fazer quase que uma homenagem para a plataforma e porque o Twitter é o melhor lugar para 'xingar'. A hashtag #ReclamoNoTwitterPq estava nos Trending Topics do Brasil e foi bastante reveladora.

O usuário @Paulo888 resumiu lindamente:

#ReclamoNoTwitterPq – não te mostra online

– pode stalkear e tirar print que não notifica

– vc não espera resposta/visualização

– vc fala sozinho quando quiser

– comenta tudo e reclama da vida pic.twitter.com/VW1urbpsyR — Paulo (@Pauloo888) January 18, 2019

Já esse usuário conta com a função desabafo sem público, ou a arte de reclamar sem parecer chato:

#ReclamoNoTwitterPq sou flop e ninguém vai ver mesmo pic.twitter.com/p1WLzHbjxc — 💜Mãe de Army💜I PURPLE YOU 💜 (@VidadeMaedeArmy) January 18, 2019

A solidão também transformar o Twitter em BFF nos momentos de crise:

Dar um 'olé' na curiosidade da família também é importante (e mães e pais estão aos montes nas outras redes):

#ReclamoNoTwitterPq É o único lugar que posso reclamar em paz, imagina se eu reclamo no Facebook? As minhas tias aparecem tudo perguntando o que está acontecendo pic.twitter.com/5EYZx9kZyy — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) January 18, 2019

A solidariedade da galera também conta pontos:

#ReclamoNoTwitterPq todos aqui são evoluídos lê tuas postagem mais não curti mas tbm não te critica…tipo tamo junto no mesmo barco pic.twitter.com/X21luKdpZf — Amorzinho Consolata das Dores Sagradas (@liaglmm) January 18, 2019