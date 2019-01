A Nova Ford Explorer 2020 é espaçosa e muito bonita. As fotos divulgadas pela montadora mostram um carro que deve ser sucesso no mercado Americano, mas não tem perspectiva de chegada ao Brasil.

A nova SUV de grande porte chega à sexta geração e já vendeu mais de 7,5 milhões unidades nos Estados Unidos, o terceiro modelo mais vendido da marca. No Brasil, o veículo deixou o mercado em 2007 tendo vendido apenas 36 unidades no ano anterior.

Enquanto o SUV Esportivo não chega ao país o que resta aos brasileiros é admirar as fotos do novo modelo que deve ser lançado ainda este ano nos Estados Unidos. O esportivo terá um motor de quatro cilindros 2.3 litros que gera 300 cavalos.

A versão mais equipada conta com um motor V6 de 3.0 litros biturbo capaz de entregar 365 cavalos de força. Os dois modelos apresentam o motor do Mustang e com transmissão automática de 10 velocidades.

Veja as fotos da Ford Explorer 2020; Carro foi apresentado no Salão de Detroit