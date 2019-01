Fortnite faturou 2,4 bilhões de dólares em 2018; ano mais lucrativo na história dos videogames

O popular jogo Fortnite faturou 2,4 bilhões de dólares (quase R$ 10 bilhões) em 2018, segundo informações do site Complex.

A SuperData descobriu que o Fortnite teve um ano recorde, ficando no topo da lista dos jogos mais lucrativos por uma margem confortável.

Sem dúvida, um sucesso mundial. Foi o ano mais lucrativo na história dos videogames, de acordo com o relatório.

É impressionante também quando você considera que o Fortnite é totalmente grátis para jogar, com todo esse dinheiro vindo via compras de upgrades no jogo.

