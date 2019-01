O WhatsApp é um dos aplicativos móveis mais usados em todo o mundo. Raro é o dia em que não enviamos uma mensagem ou que não recebemos uma 'avalanche' de conversas dos milhares de grupos.

A ferramenta também é ideal para enviar mensagens de parabéns para pessoas próximas. Pensando nisso, confira aplicativos gratuitos para enviar mensagens de aniversário no WhatsApp, segundo o site Softonic.

IOS

O sistema operacional da Apple conta com uma vasta opções de aplicativos grátis que fazem este papel. São alguns:

É possível criar fotos e vídeos. Você pode usar toda a criatividade na hora de produzir aquela mensagem especial.

Android

O Android, sistema do Google, também conta com várias opções de aplicativo gratuitos. Confira a lista de apps:

Basta escolher se você deseja usar: um vídeo ou algumas imagens salvas no smartphone e deixar que o app de cuide do resto.

Uma vez feito, você só terá que enviá-lo através do WhatsApp (Compartilhando diretamente ou salvado na galeria) e tornar o dia feliz para o aniversariante.

