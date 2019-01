Parques paulistanos tem programação especial no aniversário da cidade

No total, são dez parques abertos à visitação, com áreas verdes, equipamentos para ações recreativas, esportivas e culturais. No Alto de Pinheiros, próximos à marginal e à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), ficam dois parques muito frequentados pelos paulistanos: o Parque Villa-Lobos e o Parque Cândido Portinari.

Em ambos, os visitantes podem aproveitar uma programação especial de férias. É o caso do “Verão Cartoon Network 2019”, realizado no Villa-Lobos em parceria com patrocinadores, que disponibilizam um parque de diversões com a temática do canal de TV por assinatura, muito apreciado por crianças de todas as idades.

Com brinquedos de diversos tipos, como tirolesa, piscina de bolinhas, parede de escalada, cama elástica, tobogã, além de atrações artísticas com os personagens do canal, algumas atividades têm cobrança de ingresso.

No Parque Cândido Portinari, ao lado do Villa-Lobos, o evento “Família no Parque”, projeto recreativo com atividades interativas para crianças como jogos, brincadeiras, áreas kids e atividades especiais, tem acesso gratuito, mas também algumas ações com cobrança de ingresso.

Recreação

Na zona norte da cidade, o Parque Estadual Alberto Löfgren, mais conhecido como Horto Florestal, promove o evento “Brincando no Parque”, com atividades recreativas para crianças, por meio de brincadeiras antigas como, amarelinha, ciranda, bolinha de gude, forca, pebolim, quebra cabeça e também brinquedos infláveis, todos com monitoramento específico.

O espaço também atrai pela extensa área verde, com lagos, trilhas, aves de diferentes espécies e o Museu Florestal, além do Palácio de Verão, que até pouco tempo servia de residência para os governadores de São Paulo na época mais quente do ano.

Exposições

Local muito procurado todos os dias do ano, o Parque Dr. Fernando Costa, ou Água Branca, como foi popularizado, tem uma programação especial no próximo feriado da cidade. O “Festival de Verão com Festa do Sorvete” é uma boa justificativa para as famílias aproveitarem os atrativos desse que é um dos parques mais frequentados na capital.

Abrigando a sede do Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e o Museu Geológico, o espaço oferece diversos cursos, academia de esportes e equipamentos esportivos diversos, além de uma feira de produtos orgânicos. Ali se realizam exposições de animais e existem instalações para o treino de equitação de policiais que fazem o patrulhamento montado e crianças com necessidades especiais. Deve ser o único local público onde galinhas e pintinhos vivem livremente, assim como uma família de pavões, que encanta pelos voos curtos e a plumagem colorida que exibe.

Outro espaço localizado na zona norte, o Parque da Juventude D. Paulo Evaristo Arns, não terá programação especial no feriado de São Paulo, mas estará aberto ao público durante todo o fim de semana, como acontece normalmente. O local vale a pena, seja pela área que oferece, seja pelos equipamentos especiais que mantêm. É o caso da Biblioteca São Paulo, moderna e bem estruturada, que já concorreu a prêmios internacionais pela programação oferecida.

Lazer

O Parque Belém, que tem o nome oficial de Manoel Pitta, fica na zona leste do município, tem 210 mil m² de área e, assim como o Parque da Juventude, foi construído em uma antiga unidade correcional, que foi totalmente reformada, transformando-se em um bom espaço de lazer e cultura.

A população conta com uma estrutura com seis quadras poliesportivas, 1,5 km de ciclovia, 1,5 km de pista de corrida, pista de skate, duas áreas para ginástica, praças de estar, com equipamentos para ginástica para a terceira idade e dois playgrounds. Em um prédio onde na década de 1930 era o “reformatório das meninas”, está instalada a Fábrica de Cultura Parque Belém.

O edifício está estruturado em vários espaços, para receber atividades culturais, tais como dança, teatro, música, circo, xadrez, além de ter salas de múltiplo uso, artes plásticas, facilitando inclusive a criação de outras atividades.

Na zona sul de São Paulo, região dos mananciais, o Parque Ecológico do Guarapiranga tem como objetivo fundamental preservar a fauna e flora existente na região, além de despertar a consciência ambiental nos mais de 370 mil visitantes que recebe durante todo o ano. São 250 hectares nos quais o público tem acesso a trilhas naturais, além do Museu do Lixo, de uma biblioteca completa e do núcleo de Educação Ambiental, que realiza diversas oficinas.

Grande SP

No limite de Santo André com São Bernardo do Campo, o Parque Estadual Chácara da Baronesa é outra boa opção de lazer e recreação, não apenas na próxima sexta-feira (25), mas em todas as épocas do ano. Revitalizado recentemente o espaço de 350 mil metros quadrados recebeu quadra poliesportiva, conjunto de academia ao ar livre, conjunto de playground e campo de futebol, que podem ser utilizados livremente pelos visitantes.

O Parque Gabriel Chucre, na zona oeste da região metropolitana de São Paulo, outro parque da SIMA que está aberto todos os dias, fica na divisa com o município de Carapicuíba.

Com cerca de 135 mil m² de área, foi entregue à população em 2012, visando atender 52.000 usuários da região. Atualmente é muito procurado pelos moradores, principalmente pelas pistas para caminhada e corrida, além de quadras esportivas para diferentes modalidades.

Também nos arredores da capital, o Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu é outro que pode ser visitado no feriado e em qualquer época do ano. Com área total de 330 hectares, 80 dos quais cobertos por mata nativa onde correm os rios Embu-Guaçu e Santa Rita, o espaço conta com atividades esportivas, oficinas de educação ambiental e trilha monitorada. Os equipamentos incluem parquinho, quiosques e área para piquenique, além de uma passarela suspensa em palafitas e muito espaço para a contemplação da natureza.