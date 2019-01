WhatsApp ultrapassa Facebook e se torna o app mais popular

O WhatsApp já superou a popularidade do aplicativo do Facebook (ambas de Mark Zuckerberg), de acordo com informações do site Venture Beat.

Em setembro do ano passado, o app de mensagens pela primeira vez teve mais usuários ativos em todo o mundo (em plataformas Android e iPhone) do que o Facebook, afirmou a empresa de pesquisa App Annie.

Com isso, o WhatsApp se torna o aplicativo mais popular do Facebook. Instagram e Messager também pertecem ao grupo.

No entanto, a rede social foi o aplicativo principal em 2018, com os usuários ativos globalmente (se tomarmos uma média de cada mês do ano).

Mas em vários mercados – incluindo Índia, Indonésia, Reino Unido, Turquia, Suíça, Espanha, Cingapura, Rússia, Holanda, México, Malásia, Hong Kong, Alemanha, Finlândia e Brasil – o WhatsApp já ficou na frente.

No entanto, dados oficiais não são divulgados. Como o aplicativo de mensagens enfrenta crescente pressão por seu papel na disseminação de informações falsas e outros conteúdos questionáveis, o Facebook parece ter se tornado cada vez mais relutante em compartilhar informacoes sobre o crescimento.

