Tecnologia: Vaza foto de pessoa utilizando o novo Galaxy S10 no transporte público

O Galaxy S10 será apresentado nas próximas semanas pela Samsung. E vários vazamentos já indicam como será o novo aparelho.

E agora temos novas informações: Foi divulgada foto de uma pessoa utilizando o novo aparelho no transporte público,compartilhada no site Reddit. Confira:

Reprodução

Podemos ver o buraco da câmera dupla no canto superior direito, o que indica que é o modelo Plus. Uma capa quadrada é utilizada para tentar disfarçar a aparência do equipamento.

Tudo acima torna muito plausível que este seja realmente o Samsung Galaxy S10 Plus. Agora é aguardar o produto final: o lançamento será em 20 de fevereiro.

