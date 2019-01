Tecnologia: nova versão do Android terá modo escuro como padrão

O Android Q será a próxima versão do sistema operacional do Google. Ele deve ser lançado em breve, de acordo com informações do site especializado 9to5google.

E uma versão preliminar vazada confirma os principais recursos: um “Modo Escuro” no sistema e uma série de outras mudanças e ajustes.

XDA

A novidade altera aspectos da interface de usuários que transitam entre diferentes tons de preto — ao invés de apenas aplicar um cinza escuro.

Ainda segundo o site, o Android Q continua a trabalhar em privacidade com permissões renovadas. A localização também poderá ser limitado a "somente enquanto o aplicativo estiver em uso", semelhante ao iOS.

