Os signos do zodíaco que viverão um ciclo de intensidade sentimental por conta do eclipse e super lua

Ocorrerá nos dias 20 e 21 de janeiro o primeiro eclipse lunar de 2019, acompanhado de uma super lua. O fenômeno desperta uma intensa energia em cada um dos signos do zodíaco, que o afeta diretamente, seja no trabalho, sentimentalmente e em suas reações.

Estes são os 5 signos que viverão um ciclo de intensidade sentimental por causa do eclipse, de acordo com o portal especializado We Mystic. Confira:

Áries

A vida sentimental será uma preocupação mais recorrente durante o eclipse, antes e depois também. Essa sensação um tanto irracional que você vai experimentar nesta temporada vai ofuscar seus pensamentos, então o ideal é que você saia para se divertir.

Câncer

Você será atacado por ciúmes, o sentimento de possessão se apoderará. Para evitar problemas, tome apenas consciência sobre seu parceiro e se ele realmente mostrar afeto, não crie situações e apenas confie.

Leão

Não seja temperamental ou tome decisões precipitadas no campo do amor. Você será extremamente sensível nos dias próximos ao eclipse, então se quiser avançar para outro nível em seu relacionamento amoroso, pense com muito cuidado antes de agir.

Capricórnio

Você terá a necessidade de controlar cada ação de seu parceiro ou sua família. Entenda que nenhuma pessoa pode ter controle sobre os demais.

Tenha confiança nos que te cercam e eles confiarão em você. Não há necessidade de medo e pânico ao pensar que alguém pode ter trair ou menosprezar o seu amor.

Aquário

O mundo exterior às vezes pode parecer complicado demais para entender, mas escute sua voz interior. Isso te ajudará a evitar conflitos com as pessoas ao seu redor e com seu parceiro.

