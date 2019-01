Muitas novidades! Os próximos recursos que WhatsApp vai disponibilizar em breve

Já estamos em 2019! E o WhatsApp já prepara muitas novidades. E alguns novos recursos que devem chegar para o ano atual soam bem interessantes.

Esta é a lista do que é esperado (embora o aplicativo não tenha confirmado, como é seu costume). Confira as principais:

Vídeos nos app: Estamos falando de uma visualização que o aplicativo pode oferecer quando você receber um vídeo. Em teoria, seria capaz de reproduzi-lo a partir das notificações, sem ter que abrir a conversa.

Modo escuro: Este modo já está presente em muitos aplicativos. A função permitirá que você escureça as cores do aplicativo para que seus olhos descansem da luz. A função também ajudaria a reduzir o consumo de bateria do celular.

Mensagens de voz: Esta função permite-lhe reproduzir as mensagens de voz que lhe enviam uma após a outra, sem ter que premir o jogo entre a primeira e a segunda. Já está disponível para IOS e deve ser liberada para Android.

Contatos favoritos: O aplicativo terá uma nova função para classificar seus contatos, mostrando com quem você mais fala.

Mas nem tudo pode ser felicidade

O mensageiro é uma das aplicações mais utilizadas em todo o mundo, mas contraditoriamente, não ganha dinheiro. Isso porque é gratuito e não tem propaganda.

A ideia é que o WhatsApp agora terá publicidade dentro do aplicativo. Ainda não temos uma data exata para esta implementação, mas sabe-se que será em breve.

Os anúncios serão vistos entre os status, algo parecido com o que está acontecendo agora no Instagram Stories.

