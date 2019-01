Uma grave falha de segurança do Fortnite permitiu que hackers acessassem dados pessoais de usuários, de acordo com informações do portal Variety.

A empresa de segurança cibernética Check Point Software Technologies descobriu a falha e alertou a desenvolvedora Epic Games. O problema foi corrigido neste mês.

O problema não estava relacionado a senhas, porém, hackers poderiam obter acesso a uma conta sem a necessidade de qualquer informação de login.

Um jogador precisava apenas clicar em um link criado – normalmente projetado para parecer que vinha de um domínio da Epic Games – e cair no golpe.

A vulnerabilidade dava ao invasor acesso total à conta, além de permitir a compra de moeda virtual usando o cartão de pagamento da vítima.

