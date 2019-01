Confira as fotos vazadas da Nova Chevrolet Tracker 2020; Novo SUV chega ao Brasil no fim do ano

Depois de ter lançado um teaser do que seria o novo SUV, a Chevrolet teve as fotos da nova Tracker vazadas nesta semana. O carro vai substituir o modelo que é importado pela fabricante do México e será um dos primeiros em parceria com a montadora Chinesa SAIC.

As fotos foram vazadas em um site do Ministério da Indústria Chinês. O motor do utilitário será produzido em Joinville e a base dele deverá ser aproveitada na montagem dos novos Onix e Prisma, assim como da nova pick-up intermediária que será concorrente do Fiat Toro.

Confira as fotos do novo Chevrolet Tracker 2020; modelo deve chegar entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020