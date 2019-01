4 dicas essenciais para as pessoas que querem eliminar a gordura abdominal e perder peso

A gordura abdominal se divide, a grosso modo, de duas formas: a subcutânea, aquele que todos podem ver e te impede de usar o traje de banho dos sonhos no verão; e a visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos e que é mais difícil de ser eliminada e tão danosa quanto.

Com o aumento do índice de doenças crônicas cardiovasculares e metabólicas no Brasil e no mundo, controlar o peso e reduzir o consumo de açúcares é fundamental para evitar ataques cardíacos e moléstias ligadas à obesidade.

O especialista Ernesto Avedaño, autor do livro, “Um Dulce Enemigo, el Azucar” (sem tradução no Brasil), e membro da Sociedade Americana de Nutrição, aconselha as pessoas a mudar de estilo de vida com essas dicas.

Estas são as 4 dicas fundamentais para seguir caso você quer eliminar a gordura abdominal.

Eliminar o açúcar

Controlar o consumo de carboidratos

Fazer atividades físicas regularmente

Dormir bem

