Confira as 10 frutas com menor quantidade de carboidratos para inserir na dieta

Depois que você conheceu as frutas com alto teor de açúcar, as quais você de ter cuidado ao consumir e não extrapolar as quantidades diárias recomendadas. Apresentamos as frutas do lado oposto da tabela de alimentos em quantidade de carboidratos.

Algumas são um pouco mais exóticas, no entanto, tem muita coisa boa, algumas até despertarão recordações da infância. Nesta lista colocamos as 10 principais, mas, no caso do abacate, azeitona e melão as variedades apresentam concentração distinta de carboidratos.

Metro Jornal 10 frutas com alto conteúdo de açúcar que quem tem diabetes ou quer emagrecer deve ter cuidado

Estes valores não dizem respeito à concentração de açúcar nas frutas, o que conhecemos como açúcar é uma forma simples de carboidrato de alta absorção, os valores mudam se fizermos uma lista de alimentos com alto teor de açúcar.

Um exemplo é a azeitona. A variedade verde tem 3,8g de carboidratos do quais 3,2g são fibras e apenas 0g é de açúcar simples. Lembre-se que devemos ter uma dieta balanceada quando o assunto é perda de peso e ninguém melhor para ajudar que o nutricionista.

Conheça a lista das 10 frutas com menor teor de carboidrato segundo o portal My Food Data

*A quantidade de carboidrato leva em consideração 100g de cada fruta;