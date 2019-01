Como passar despercebido no WhatsApp mesmo conectado? 3 truques para alcançá-lo

O WhatsApp está na vida de quase todo mundo que tem um telefone. A razão? Esta é a maneira mais prática e simples de ser comunicar, não importa se estão próximos ou distantes.

No entanto, às vezes queremos mais privacidade no app. Desejamos entrar na ferramenta e não exibir que estamos conectados.

Pensando nisso, ensinamos a você três maneiras simples de fazer isso sem que ninguém perceba que você está on-line. Confira:

Responder sem entrar no Whatsapp

Quando uma notificação de mensagem chega ao WhatsApp , você pode responder a partir da notificação pop-up, sem ter que abrir o aplicativo e alguém notar sua 'presença' online.

Aplicativo especial

Existem várias opções no mercado que lhe dão a oportunidade de usar sistemas que impedem que seus contatos vejam as famosas verificações azuis

O mais conhecido é "Unseen-Hide and Read", uma plataforma disponível no Android e fácil de usar. O aplicativo permite que você colete suas notificações caso queira apenas ler o que vem ao WhatsApp, sem precisar entrar.

Modo de avião

Ao colocar esta função no seu dispositivo móvel, você pode ver todas as mensagens WhatsApp de seus amigos e conhecidos, sem que eles saibam que você está conectado no aplicativo.

Ninguém saberá que você entrou porque você não aparecerá online. A ideia é ativar essa função e entrar no app. Desta forma, você pode navegar pelas conversas e responder sem aparecer online.

Desativar a internet móvel ou WI-Fi também tem a mesma função. Você pode escrever um conteúdo assim e ele será enviado quando for conectado novamente.

