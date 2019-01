Como não amar! Meghan Markle participa de evento filantrópico e causa ternura

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, dará à luz muito em breve. Rumores sugerem que ela está grávida de seis meses.

Apesar da avançada gestação, Markle (com 37 anos) continua cumprindo a agenda de eventos oficiais da realeza britânica.

Meeting TheraPaws volunteer Claire Godwin, and Roobarb the dog at @TheMayhew. Mayhew’s TheraPaws animal therapy programme works to improve wellbeing in their local community. pic.twitter.com/VWoOH53dJr — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 16, 2019

A esposa do príncipe Harry participou de uma importante atividade nesta quarta-feira (16) em Londres (Inglaterra).

Learning more about @TheMayhew’s International programmes in Afghanistan, Georgia, Russia and India with Dr Mo — last year Mayhew neutered 12,109 cats and dogs overseas. pic.twitter.com/IjicbAuRx9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 16, 2019

Ela visitou a organização The Mayhew, fundada em 1886. A importante entidade é uma instituição de caridade que promove o bem-estar animal.

Markle teve contato com os animais atendidos e mostrou vários gestos de ternura (como não amar!). Confira algumas fotos e vídeos.

At @TheMayhew The Duchess of Sussex meets Wully, a formerly homeless Pet Refuge service user, and his two dogs Azzy and Gallis — Wully was helped by Mayhew’s Animal Welfare Officers. pic.twitter.com/exYEOu2Ed0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 16, 2019

