Como é o novo Corolla 2020? Veja as fotos do carro que chegaria ao Brasil em outubro

Segundo informações do jornalista Jorge Moraes em colaboração com o Uol, a marca lançaria o novo modelo do Toyota Corolla 2020 ainda neste ano no Brasil. Jorge acredita que a Toyota está fazendo uma contagem regressiva e deve lançar o carro em outubro no país.

O chefe da empresa para a América Latina, Steve St. Angelo, revelou que até 2025 a Toyota deve ter algum modelo híbrido disponível em todas as categorias no mercado brasileiro. Não foi confirmado se o Novo Corolla será lançado já em 2019 com uma versão híbrida.

Veja as fotos do novo Toyota Corolla 2020, esperado no Brasil em outubro