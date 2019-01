Veja por que você está solteiro, de acordo com o seu signo do zodíaco

Algumas vezes a gente fica solteiro por opção própria e outras vezes por opção dos outros, mas uma coisa é certa: todo mundo já passou uma fase com o coração livre, leve e solto. O que nem sempre paramos para pensar é que cada signo do zodíaco também costuma ficar solteiro por um motivo.

Descubra por que você está solteiro, segundo o seu signo:

Áries

Tende a ser um pouco impaciente com seus relacionamentos. Para ele é tudo ou nada. Se não estiver se sentindo totalmente apaixonado, vai acreditar que algo não está funcionando na relação, por isso prefere viver sem regras e buscar a felicidade.

É preciso respeitar as pessoas que têm dificuldade em entender seu estilo de vida livre, mas também não existe nenhum problema em esperar por alguém que te ame pelo que você é.

Touro

Eles têm muitas ambições, uma mente insaciável e o que mais interessa nesses momentos é um companheiro. Quando se decepciona se fecha por um tempo e é muito inteligente para se deixar levar por conversa mole. Ele deseja que alguém roube o seu coração, mas precisa que a pessoa esteja disposta a adaptar-se aos seus planos.

Gêmeos

Eles temem saírem machucados novamente e constroem uma parede para se proteger. Tudo o que tem em mente é curar seu coração e se sentir bem. Dessa forma, o geminiano prefere estar tranquilo, tomar seu tempo e entrar em um relacionamento quando se sentir pronto.

Para ele não importa que todos estejam com um parceiro; consegue se divertir e apreciar a companhia dos seus amigos mesmo assim.

Câncer

Seu coração é sensível e fica ferido tão facilmente que acaba se cansando de tentar de novo. Em certo momento, se convenceu de que nunca mais achará a pessoa certa devido às decepções que experimentou.

Quando voltar a abrir seu coração, aquela parte que ainda espera encontrar alguém legal vai gritar bem alto e ele sempre terminará escutando.

Leão

Odeiam sentir ciúmes de outra pessoa. É jovem, sociável e já assumiu que gosta de toda a atenção para ele. Para muitas pessoas isso pode ser um problema e, por isso, nem sempre é fácil manter uma relação com o leonino.

É bom lembrar que ele não precisa provar a ninguém o quanto é fiel e gosta de ter a sua liberdade, afinal, estar solteiro não é um problema tão grande assim.

Virgem

É difícil para ele não estar com alguém, já que está acostumado a compartilhar seus planos e analisar a sua vida junto ao outro. Contudo, o virginiano não costuma ceder aos seus valores e ao que ele acha correto, por isso, muitas vezes prefere estar solteiro.

Virginiano, aproveite o momento para se concentrar em você mesmo e no seu crescimento pessoal. Está na hora de aceitar que nem sempre você está certo e usar sua grande inteligência para se sentir bem consigo mesmo.

Libra

Quando está solteiro dá grande importância aos amigos e à sua família. Justamente por essa razão não costuma desperdiçar esses momentos valiosos com qualquer pessoa. Ele é muito emocional e dedicado, mas ao longo do caminho da solteirice precisa aprender a se priorizar, cuidar bem de si mesmo e se amar antes de fazê-lo pelos outros.

Escorpião

Para ele é difícil confiar nas pessoas. Por ser muito territorial e precisar muito das outras pessoas, acaba assustando aqueles que querem estar com ele. A única coisa que pode mudar um escorpiano é a maturidade que ele ganhará com as experiências.

Sagitário

É o signo mais livre no zodíaco e tem dificuldade de diminuir a sua liberdade do lado por alguém. Gostam de se sentirem amados, mas também podem se dedicar a viajar, ler, estudar, passar o tempo com seus amigos e nem sentir falta de um relacionamento.

Sendo assim, aproveitar o momento e as oportunidades é o melhor que o sagitariano pode fazer para agitar a vida de solteiro.

Capricórnio

Sabe que o amor vai chegar uma hora ou outra e a fase de solteiro costuma ser bem temporária. O capricorniano é muito realista e chega a prever quando um relacionamento tem um futuro ou não, isso pode parecer um pouco pessimista para muitos, por isso acabam desistindo deles.

Por um lado, esse signo não se sente pressionado a estar em uma relação e consegue encontrar segurança dentro de si para saber que as coisas vão ficar bem.

Aquário

É o tipo de pessoa que faz a própria felicidade e tem medo de dar poder a outra pessoa. Ao mesmo tempo, geralmente se apressa nos relacionamentos e os acaba banalizando. O aquariano precisa parar de ver o amor como algo que pode ser possuído, que pode ser alcançado e adaptado conforme precisa. O amor vem quando você menos espera e do jeito que menos imagina.

Peixes

Gosta de ser o mocinho ou a donzela das histórias. Além de querer bancar o herói, acredita que pode mudar aquela pessoa problemática. Por essas razões, quase sempre terminam desgastados e desacreditados.

Entender o pisciano também não é uma tarefa fácil, já que este é um signo complexo e profundo. Para amá-lo é necessário coragem para estar entregue, algo que nem sempre é fácil, especialmente na nossa realidade cada vez mais imediatista.