Adoram uma traição! Confira o top 7 das profissões mais infiéis

Prepare-se para conhecer as profissões mais infiéis. E você sair com algumas delas. Professores, médicos, jornalistas, atores e advogados estão no topo da lista.

De acordo com um estudo realizado por Ashley Madison, um site dedicado a conectar compromissos extraconjugais, estas são as sete profissões mais infiéis:

Médicos, especialistas e enfermeiros

O primeiro lugar é ocupado por esses profissionais de saúde. O motivo seria porque passam mais tempo em um hospital do que em sua própria casa.

Professores universitários

O segundo lugar é obtido pelos professores universitários. A diferença de idade é o que mais atrai as pessoas que vivem no chamado romance assim.

Pilotos

Os pilotos ocupam o terceiro lugar na lista da maioria das profissões infiéis, o motivo são as constantes viagens que fazem, o que torna a infidelidade uma atividade atraente.

Psicólogos e psiquiatras

De acordo com o site, a razão é que muitas vezes (pacientes, psicólogos e psiquiatras) conseguem confundir apoio emocional com afeto ou amor.

Advogados

Segundo o estudo, a falta de um horário fixo, longas jornadas de trabalho e estresse são três características que causam infidelidade nesta profissão.

Jornalistas

Os horários pouco compatíveis com o resto das pessoas e as constantes viagens ou cobertura de eventos são as principais causas de sua infidelidade.

Assistentes e secretários

A relação próxima com os chefes é geralmente a causa principal. A solidão de um escritório e a constante convivência é o grande motivo que os coloca no sétimo lugar.

