Tecnologia: A grave falha do WhatsApp que tem assombrado os usuários

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens mais populares do mundo. E um dos recursos que se destaca ao tentar conquistar novos membros é sua extrema segurança.

Mas se descobriu um erro de segurança simples que permitiria que estranhos acessassem todas as conversas de usuários, tanto no iPhone quanto no Android.

A falha de segurança foi divulgada no Twitter. Uma usuária ao tentar a conectar com seu novo número de telefone descobriu que tinha acesso a todas as conversas do antigo proprietário.

Metro Jornal Assim você pode saber se suas chamadas do WhatsApp estão seguras

Isso mesmo: algumas empresas telefônicas reciclam números que não estão mais em uso, se o seu antigo proprietário tiver uma conta WhatsApp, você poderia acessar o histórico dele.

Infelizmente, a mesma coisa pode ser feita se alguém clona ou rouba um smartphone, permitindo que quem o fizer tenha acesso total às conversas de suas vítimas.

Solução de segurança: O WhatsApp alega excluir o histórico de contas inativas ou canceladas dentro de um prazo máximo de 45 dias. O que impediría episódios assim.

