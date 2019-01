Tecnologia: Este seria o novo iPhone XI baseado em todos os vazamentos

A Apple parece fadada a quebrar todos os seus paradigmas com o iPhone XI. O aparelho tem sido objeto de vários relatórios e vazamentos nas últimas semanas.

Por meio do Waqar Khan, canal de designer no YouTube, foi divulgado um vídeo das projeções. É possível ver como seria o iPhone XI:

O ponto mais notável reside na câmera de lente tripla. É um vazamento sobre isso foi divulgado em profundidade no início do ano. Confira:

WSJ: High-end #iPhoneXI (Max) will feature triple camera system. XS successor will remain with two, XR successor also with dual camera. pic.twitter.com/oSrGAXyVv5

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) January 11, 2019