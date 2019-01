Previsões sobre amor, saúde e dinheiro para todos os signos do zodíaco

ÁRIES

A Lua é sua carta no tarô: isso significa que há momentos de mudanças em sua maneira de pensar e deixerá para trás os ressentimentos para que você possa aproveitar a vida.

Use roupas amarelas para melhorar sua energia espiritual. Tente repor energias e dormir melhor. Afaste-se da fofoca, tenha em mente que a melhor virtude em um escritório é a discrição.

TOURO

Sua carta no tarô é ‘Los Enamorados’: definitivamente marca uma nova etapa em sua vida e terá ampla compatibilidade com seu parceiro atual. Em questões trabalhistas você terá algumas reuniões de última hora, mas não se estresse.

Você será convidado para várias festas, mas tente não comer demais. Terá um golpe de sorte nesta quarta-feira com os números 29, 31 e 80. Se você usar roupas vermelhas ou azuis, atrairá mais energias positivas.

GÊMEOS

Sua carta no tarô é A Torre, que significa que você vai ter sorte em todos os jogos. Você pode atravessar tempos difíceis com o seu parceiro. Os solteiros encontrarão pessoas compatíveis com o signo de Áries, Gêmeos ou Aquários.

Há uma boa melhora no aspecto do trabalho, então tente aproveitar isso para impulsionar seu próprio negócio. Você terá muita comunicação com o divino. Tente usar uma cor azul mais intensa para aumentar sua sorte.

CÂNCER

O Imperador é sua cara no tarô e implica que é hora de deixar para trás aquele amor ou amizades ruins que só viram interesse em você. Terá poder suficiente para enfrentar todos os seus medos e superar qualquer situação.

Seu signo está muito distraído e às vezes não aprecia realmente quem o ama, então abra bem os olhos. Tente usar branco e durma mais para melhorar sua energia.

LEÃO

Seu carta no tarô é O Sol , e isso significa que você deve dar prioridade a tudo que tem em mente e não se deixar ser derrotado por comentários negativo. Seu signo é o rei da selva e isso te fortalece.

Indica também que é hora de alcançar grandes conquistas em sua vida pessoal e profissional. Tudo o que você propõe funcionará e os maus momentos serão deixados para trás. O amor vai bater à sua porta, você só precisa se abrir para as possibilidades de ser feliz com um casal. Use mais azul em suas roupas.

Metro Jornal Estas 4 mulheres do zodíaco serão as mais irresistíveis de 2019

VIRGEM

Sua carta no tarô é O Carro, o que significa que você continua com sua boa tendência econômica e que logo terá a recompensa por todo o seu esforço no trabalho.

Apenas tome cuidado com inveja ou mau-olhado e tente não confiar cegamente em todas as pessoas. Use a cor amarela em suas roupas para atrair muita sorte.

LIBRA

Sua carta no tarô é A Roda da Fortuna, isso significa que você continuará com boa sorte em todos os sentidos. Também indica que é hora de ter um relacionamento estável, seu signo é um dos mais sexuais do Zodíaco, mas você deve pensar no que deseja para o futuro, lembre-se que nem tudo é divertido.

Tente usar mais azul em suas roupas para atrair sorte e energias positivas. Você deve aprender a tirar proveito de todas as situações.

ESCORPIÃO

Sua carta de tarô é O Mago: significa que 2019 será um ano de grandes conquistas e realizações. Lembre-se que a inveja é a única coisa que rouba energias positivas de você.

Você terá uma semana de muitas pressões no trabalho. Um amor do signo de Áries ou Touro irá procurá-lo, fique atento.

SAGITÁRIO

A carta da justiça significa que em breve você receberá a recompensa por todo o esforço e sacrifícios que fez. Apenas tente não se gabar muito para não gerar inveja.

Os solteiros encontrarão alguém de Áries ou Leão que seja muito compatível. Você deve estar mais atento às suas experiências e aprender com certos erros para não cometê-los novamente. Tente se cercar de pessoas que preencham sua alma e que façam você viver novas aventuras.

Metro Jornal Veja por que você está solteiro, de acordo com o seu signo do zodíaco

CAPRICÓRNIO

A Força é a sua carta de tarô, isso significa que você não deve desistir e colocar todo o seu esforço para alcançar seus objetivos. Você enfrentará alguns problemas familiares que tirarão alguma estabilidade emocional. Lembre-se de que tudo é temporário e só precisa ser paciente.

Em questões trabalhistas, você está no caminho certo para alcançar seus objetivos econômicos. Precisa controlar seu temperamento para não machucar seus parceiros e amigos. Seu lema é "Eu posso fazer isso".

AQUÁRIO

Sua carta no tarô é A Estrela: isso indica que toda boa sorte e energias positivas estarão a seu favor, então aproveite a oportunidade para resolver todos os pendentes e projetos que você tem em mente.

Será uma semana pesada no trabalho, mas você deve permanecer calmo e não se deixar vencer pelo estresse ou pela pressão. Você terá um golpe de sorte com os números 00, 18 e 32.

PEIXES

Seu cartão no tarô é O mundo, isso significa que você passará por situações importantes no local de trabalho. Também indica que você viajará constantemente nos próximos meses. É hora de tirar toda a criatividade e dedicar seu tempo livre às artes.

Tente resolver esta semana todas as suas dívidas para começar o ano com a melhor energia. Você é imaturo para tomar decisões, tente mudar isso.

LEIA TAMBÉM: