Como crianças jogando Fortnite estão ajudando a alimentar o crime organizado

Criminosos têm utilizado o game Fortnite como uma forma de lavar dinheiro, de acordo com informações do jornal americano The Independent.

O jogo Battle Royale virou uma febre mundial e tornou-se popular entre crianças a adolescente, e por isso facilitaria os crimes.

Grupos utilizaram cartões de crédito roubados para comprar V-bucks (a moeda especial do jogo). Elas são revendidas em redes sociais por um valor abaixo do que é cobrado pela Epic Games. Com isso, dando licitude ao dinheiro roubado.

Os golpistas também utilizam a dark web para operações do tipo, havendo a possibilidade de estarem utilizando o jogo para lavar dinheiro do crime organizado.

Ainda segundo o site, até o momento, a Epic (fundadora do jogo) ainda não se pronunciou sobre as acusações polêmicas .

LEIA TAMBÉM: