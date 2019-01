A razão pela qual o Galaxy S10 poderia ser a celular mais rápido que existe

A Samsung vai apresentar o novo Galaxy S10 em 20 de fevereiro. O lançamento será em San Francisco (Estados Unidos). E já existem rumores de que poderia ser o celular mais rápido que existe.

Outras possíveis novidades: A câmera tripla e uma tela com um buraco, porque a empresa sul-coreana se recusa a cair na questão do "entalhe".

Através de sua conta no Twitter, um dos editores do Samsung Mobile News compartilhou o seguinte:

I heard the #GalaxyS10 might use LPDDR5 RAM 😉 pic.twitter.com/uJexVuNrkp

— Max J. (@Samsung_News_) January 12, 2019